اليوم العالمى للسكر: بمبادرات رئاسية.. مصر فى طريقها للقضاء على عدو البشرية

وأصبحت التوعية، بمرض السكرى، هامة للغاية، وذلك للحد من انتشاره، فى ظل ظهور أمراض جديدة، تزيد المخاطر، مثل كورونا.

وعلى الصعيد المحلى، تسعى وزارة الصحة المصرية، من خلال حملاتها الإعلامية، للتوعية بمخاطر المرض، وكيفية التعامل معه، وأيضًا توضح أهم أعراضه، ومضاعفاته، وطرق التعامل معها.

وبالتزامن مع تلك الحملات تسير الوزارة، قوافل طبية للكشف عن السكر، فى مختلف محافظات مصر، سعيًا للقضاء على "عدو البشرية"، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المشاركة.

ولتسهيل مهمة الفحص أمام المواطنين، والعمل على حل أى مشكلات قد تواجههم، أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص موقع إلكترونى للاستفسار عن أى سؤال http://www.stophcv.eg، وأيضًا تستقبل كافة الشكاوى على الخط الساخن 15335.

وتأتى هذه القوافل ضمن حملة "100 مليون صحة"، التى أطلقها الرئيس عبد لفتاح السيسى لعلاج الأمراض المزمنة، حيث تعمل على فقرتين، تبدأ الأولى من التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، فى حين تبدأ الثانية من الثالثة عصرًا، وحتى التاسعة مساءً.

وجاء اهتمام الرئيس السيسى، بإطلاق حملة 100 مليون صحة، لمحاربة الأمراض غير السارية "السكر والضغط"، بعدما أكدت دراسات أن 70% من حالات الوفاة فى مصر بسبب تلك الأمراض.

وحسب بيانات رسمية، لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين، بمرض السكرى فى الشرق الأوسط يبلغ 83 مليونًا، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال 20 عامًا.

وفى عام 2012 تسبب السكرى فى وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص، حدث أكثر من 80% منها فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفق ما أوردته منظمة الصحة العالمية فى إحصائيات لها.

ومع الاحتفال باليوم العالمى للسكرى، يأمل الجميع، فى تعزيز الحملات التى تطلقها الأجهزة المعنية، لمحاربة المرض على أوسع نطاق، وتقليل مخاطرة على صحة الإنسان، وهو ما تقوم به مصر، وفق تعليمات القيادة السياسية المستمرة فى هذا الصدد.