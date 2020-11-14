هانى الناظر : تناولوا هذه المشروبات والعصائر لتقوية المناعة فى الشتاء

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وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت: "مشروبات دافئة وعصائر طبيعية تعالوا نحرص على تناولها هذه الأيام وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة وتقوية المناعة وحمايتنا من العديد من الأمراض، خصوصًا الشتوية منها، ومفيدة أيضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر، أولا المشروبات الدافئة مثل القرفة والجنزبيل ويمكن تناولهما معًا والينسون والمورينجا والنعناع والشاى والكاكاو ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل".
وتابع: "العصائر الطبيعية وتشرب بدون تسخين أو تبريد أى بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها مثل عصير الجزر والطماطم والليمون والبرتقال والجوافة والرمان، وعلينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة.. صحة وعافية".
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