فيديو.. أسباب الإصابة بالسكرى وأبرز طرق الوقاية

وفى هذا الصدد نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، فيديو، يمكنك مشاهده من هنا، يوضح أبرز أعراض المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه.

وبحسب الفيديو، فيمكنك الوقاية من مرض السكرى، عن طريق شرب الماء باستمرار، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائى صحى، وممارسة الرياضة باستمرار، والتخلص من زيادة الوزن.

وأوضح متحدث الصحة، أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى فى انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.