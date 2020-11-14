5 وجبات للقضاء على الكرش

ويستعرض "دوت الخليج" 5 وجبات تقضى على دهون البطن من بينها :
بيتزا الخضراوات
يمكنك تناول شريحة من بيتزا الخضراوات أو وعاء من المكرونة البنية مضاف إليه الخضراوات، ومن الأفضل تناول هذه الوجبة خلال وقت العشاء، لأنها غنية بالألياف الغذائية التى تجعلك تشعر بالشبع وفى نفس الوقت مليئة بالكربوهيدرات الصحة.
التفاح وزبدة الفول السوداني
هذه الوجبة إحدى الوجبات الغنية بالألياف الغذائية والبروتين، إلى جانب الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، ما يجعلها وجبة غذائية كاملة تشعرك بالشبع والامتلاء دون الرغبة فى تناول المزيد من الأطعمة.
السلمون المدخن والبيض
تعد هذه الوجبة الصحية غنية بالبروتين الذى تحتاجه، كما أنها تسهم فى التقليل من فرص الإصابة بانتفاخات البطن والغازات، ويوصى خبراء التغذية بتناول البيض المسلوق مع السلمون المدخن عندما ترغب فى تناول أطعمة مالحة.
الشوفان والتوت
يعتبر الشوفان المضاف إليه التوت وجبة مثالية للتخلص من دهون الجسم عامًة ودهون البطن، وذلك لأنها مزيج رائع من منتجات الحبوب الكاملة المتمثلة فى الشوفان، بالإضافة إلى التوت وهو فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض.
بوريتو
وجبة أسبانية مثالية وصحية للتخلص من الدهون، مكونة من خبز التورتيلا والدجاج، ولإضافة المزيد من القيمة الغذائية يجب أن يتضمن خضراوات مثل البروكلى والبازلاء وكذلك البقوليات الفاصوليا أو اللوبيا، ويضيف بعض الأشخاص إليه الأرز البنى ليكون وجبة كاملة تسهم فى الحصول على الشبع.
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