شاهد.. نصائح هامة فى اليوم العالمى لمرض السكر

وقالت عبدالمطلب، فى حوارها إلى برنامج "أحلى أكلة" الذى يقدمه الشيف علاء الشربينى على قناة "ON"، اليوم السبت، إن الثوم والكرات يقللان من نسبة الكولسترول فى الدم لمرضى السكر، كما أن السردين مفيد جدًا لإحتوائه على أوميجا 3، متابعة أنه يُنصح بتناول التونة الفاتحة والماكريل مع التقليل من اللحوم الحمراء بحيث يتم تناولها مرة واحدة أسبوعيًا فقط تجنبًا لأضرارها لمرضى السكر.

كما نصحت عبدالمطلب، مرضى السكر بتناول البقوليات مثل الفول والحمص والعدس 3 مرات فى الأسبوع، محذرة من أن مرض السكر بدأ فى الانتشار لدى الأطفال بسبب الحلوى ولهذا يجب الاعتماد على الحلوى الصحية والتى تحتوى على مكونات طبيعية وصحية.