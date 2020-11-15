مؤسس فيس بوك يؤكد فوز بايدن فى الانتخابات الأمريكية

وأعلنت شبكة "CNN" الأمريكية، أمس الجمعة، أن النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية أكدت فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابى، وترامب بـ 232 صوتا.

وتناولت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، تأكيد فوز بايدن بولاية جورجيا، وترامب فى ولاية كارولينا الشمالية.