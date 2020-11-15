مع قدوم الشتاء .. أحذية تناسب التقلبات الجوية

وفى بعض الأحيان لا يتناسب البوت مع الملابس، لذا تختلف الفتيات حول اختيار الموضة التى تناسبهم للحصول على إطلالة مثالية فى خريف 2020.

ويعتبر الحذاء البلاتفورم واحدا من القطع الأساسية التى تمنح ملابس خريف وشتاء 2020 و 2021، صورة أنيقة كلاسيكية تتناسب مع إطلالات العمل.

هناك الكثير من الفتيات تتخوف من ارتداء حذاء تقليدى فى فصل الصيف وتفضل ارتداء البوت كى يشعرها بالدفء، لذلك يعد الحذاء الفرو من أبرز صيحات موضة خريف وشتاء 2020-2021، والذى يظهر مع الموديلات الكلاسيكية والعصرية بطريقة غير تقليدية.

وعند الذهاب إلى الأفراح يمكن اختيار الأحذية ذات السلاسل ذو شكل مميز، أو المدببة التى تتناسب مع أغلب الإطلالات فى المناسبات.