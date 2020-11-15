انخفاض لياقتك البدنية يؤثر على صحتك العقلية

وأوضحت النتائج أن انخفاض اللياقة البدنية ينتج عنها مضاعفة خطر الاكتئاب والقلق بنسبة تصل 60%، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وتوصل الباحثون من خلال الدراسة إلى العلاقة التى تربط بين انخفاض النشاط البدنى والصحة العقلية للفرد، وأضاف آرون كاندولا، مؤلف الدراسة بجامعة كوليدج لندن، أن الانتظام فى ممارسة التمارين الرياضية تحسن من اللياقة البدنية والصحة العقلية.

وأشار الباحثون إلى ارتباط الاكتئاب والقلق بتعرض مصابيه لمشاكل صحية بدنية، حيث يزيد من ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.