صور.. أزياء ألمانية على طريقة العارضة بيا فورتزباخ

ولم تحصر بيا فورتزباخ نفسها فى إطار الأزياء والموضة فقط، بل دخلت عالم التمثيل وتقديم البرامج. بالإضافة إلى أنها أصبحت كاتبة ألمانية فلبينية، ونشأت عارضة الأزياء من أب ألمانى وأم فلبينية. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2015، وفازت بلقب "ملكة جمال الكون"، كما أنها الفائزة بلقب ملكة جمال الفلبين لسنة 2015. وتتمتع بيا فورتزباخ بإطلالتها الأنثوية الأنيقة التى جعلتها تتألق فى عالم الأزياء بين محبيها الذين يتخطون حاجز الـ 11.5 مليون متابع عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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