أطباء يحذرون من الأطعمة المجمدة لسعراتها الحرارية العالية

حذر الأطباء من المواد الحافظة المضافة للأطعمة المجمدة، لدورها فى زيادة الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، لذلك نصح الأطباء بشراء الأطعمة التى بها سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية وتجميدها فى المنزل.
ولكن هناك عدد من الأطعمة المجمدة الصحية التى تسهم فى إنقاص الوزن، وفقا لموقع "Eat this"، منها:
-البروكلى المجمد:
به سعرات حرارية قليلة بالإضافة إلى غناه بـ فيتامين ك وفيتامين سى والكالسيوم.
-كرات الديك الرومى:
يحتوى على البروتين الذى يحتاج إليه الجسم خلال إنقاص الوزن، هذا إلى جانب إضافة الخضراوات فيه مثل الألياف.
-البرجر النباتى:
يعد أحد الأطعمة التى نصح خبراء التغذية بتناولها لأن به نسبة قليلة من السعرات الحرارية.
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