أطعمة تحميك من الشيخوخة مع تقدم العمر .. منها الشاى والتوت

وأكدت ويندى برازيلين، خبيرة فى شؤون التغذية والصحة، فائدة الانتظام فى تناول الغذاء الصحى فى حماية الفرد من الإصابة بالشيخوخة ولأمراض المختلفة والبقاء لفترة طويلة من الزمن.

وأوضحت ويندى، بعض الأطعمة الصحية التى تحمى الإنسان من الأمراض المختلفة، والتى منها فاكهة التوت التى تعد مصدرا هاما لفيتامين سى ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى قدرتها فى تعزيز المهارات المعرفية بالدماغ مع تقدم العمر وقلة تعرض الفرد للإصابة بالسرطان، وفقا لموقع "ريل سيمبل".

كما توصلت نتائج دراسات طبية أهمية الجوز فى الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى الشاى فهو له دورا فى مكافحة آثار لشيخوخة لما يحتويه على مضادات الأكسدة.

وحذرت الخبيرة من اقتصار الطعام على اللحوم فقط بل يجب تناول الفواكه والخضراوات والبهارات والحبوب.

وتبين أن استهلاك فواكه الغنية بالألياف، يعود بنفع كبير على الجهاز الهضمى وعمل القلب، مع تقدمنا فى العمر.

وتعمل تلك الأطعمة الصحية فى مد الجسم بنسب مهمة من الفيتامينات والمعادن مما يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة.