وتساعد تلك المقابض الآلية فى الحفاظ على آمان المكاتب والمدارس والمستشفيات، حيث تقلل من انتشار العدوى بين الآخرين. ويسمى ذلك الجهاز "Tweaq " الذى يعمل ببطارية ليثيوم ويقوم بتوزيع المطهر فى كل مرة يتم فيها استخدام الباب، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". وتوصل مبتكرو ذلك الجهاز إلى قدرته على قتل 99.9 % من الجراثيم ، ويتم تنشيطه في غضون 3 دقائق من استخدام الباب ، كما أن خرطوشة مطهر واحدة الملحقة به، تصلح لحوالى 1000 استخدام، ويبلغ تكلفته 400 جنيه إسترلينى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثون يخترعون مطهرا آليا فى مقابض الأبواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.