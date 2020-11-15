مكونات طبيعية تخلصك من رائحة الفم الكريهة

ولرائحة الفم الكريهة أسباب عدة، منها تواجد بقايا الطعام داخل الأسنان وحولها، أو وجود مشاكل بالأسنان لعدم الحفاظ على نظافتها.

وينتج أيضا عن جفاف الفم تراكم الخلايا الميتة وتعفنها مؤدية إلى رائحة الفم الكريهة، ويحدث عادة خلال فترات النوم وعند التدخين أو اضطرابات الغدد اللعابية.

وهناك بعض المواد الطبيعية التى تعد علاجا لرائحة الفم الكريهة، التى منها:

-البقدونس:

به مادة الكلوروفيل التى تقضى على رائحة الفم الكريهة، فمن الممكن مضغ بعض البقدونس المفروم الطازج أو استخدامه فى الأكل.

-النعناع:

من معطرات الفم الطبيعية التى يلجأ لها الجميع من خلال مضغها حتى تتمتع بنفس رائحته منعشة.

-الليمون:

يتم استخدام الليمون لعلاج الأسنان وكمعطر طبيعى، لأن المكونات الحمضية التى يحتوى عليها تقتل البكتيريا التى تنمو فى الفم.