إنفوجراف من الصحة: 5 إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا

وأشارت الصحة إلى أنه فى حالة المعاناة من الحمى والسعال أو صعوبة التنفس، يجب الحرص على الرعاية الصحية ومتابعة الطبيب. وقالت: "غط فمك بمنديل ورقى عند السعال"، مشددة على تجنب لمس العينين والأنف والفم. ونصحت الصحة بضرورة غسل اليدين بانتظام مع تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة.

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