طيور تشارك عمال النظافة فى جمع القمامة مقابل الطعام

وبالرغم من ابتكار روبوتات مخصصة لجمع القمامة دون تدخل البشر إلا أن هناك اختراعات أخرى جعلت الطيور تساهم فى تلك الوظيفة أيضا.
ومن خلال التكنولوجيا الحديثة تم تطوير جهاز بسيط موضوع فى مكان مفتوح، ويساهم فى منح الطيور طعامها مقابل وضع زجاجة أو غطاء أو أى شىء يتم إلقاؤه فى سلة المهملات، وفقا لـ "سبوتنيك".
ويعد الهدف من الاختراع هو تدريب الطيور على المشاركة فى أعمال النظافة مقابل الحصول على طعامهم.
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