لعلاج حالات كورونا شديدة الخطورة.. الصحة تمد مستشفيات العزل بأجهزة جديدة

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن العامل الملاحظ فى مرضى كورونا، هو نقص الأكسجين الحاد، وأجهزة التنفس الصناعى فى بعض الحالات لا تكون هى العامل الأساسى للنجاة، لذلك وفرت وزارة الصحة جهاز جديد ضمن البروتوكول العلاجى للحالات شديدة الخطورة، وتم توزيعه على المستشفيات.





وأضاف حسنى، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الجهاز الجديد، لدعم الأكسجين، ويختلف عن أجهزة التنفس الصناعى، وتكلفته بمئات الآلاف، لكن استطاعت الوزارة توفيره، ووزعته على المستشفيات بحسب كثافة المنطقة السكنية، وعدد الحالات السابقة.

وأكد حسنى، إنه تم البدء فى تدريب الأطباء على البروتوكول المحدث، لعلاج حالات كورونا، منتصف شهر أكتوبر الماضى، أى قبل نزوله بشهر.

ولفت حسنى، إلى أنه تم تقسيم الحالات إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة، موضحا أنه كان يتم استخدام عقار البلاكونيل، لعلاج الحالات المتوسطة، وفى البروتوكول الجديد تم إضافة عقارى الإيفرزين والفلافيبير.

وأوضح حسنى، أن الحالات المتوسطة تم وضع عقار ريمديسيفير مع عقار الهيدروكسى كلوروكين، والإيفارزين أو الإيفارماكتين، مشيرا إلى أن عقار ريمديسيفير يتم استخدامه فى حالات نقص الأكسجين.