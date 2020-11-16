وأضاف حسنى، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الجهاز الجديد، لدعم الأكسجين، ويختلف عن أجهزة التنفس الصناعى، وتكلفته بمئات الآلاف، لكن استطاعت الوزارة توفيره، ووزعته على المستشفيات بحسب كثافة المنطقة السكنية، وعدد الحالات السابقة.
وأكد حسنى، إنه تم البدء فى تدريب الأطباء على البروتوكول المحدث، لعلاج حالات كورونا، منتصف شهر أكتوبر الماضى، أى قبل نزوله بشهر.
ولفت حسنى، إلى أنه تم تقسيم الحالات إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة، موضحا أنه كان يتم استخدام عقار البلاكونيل، لعلاج الحالات المتوسطة، وفى البروتوكول الجديد تم إضافة عقارى الإيفرزين والفلافيبير.
وأوضح حسنى، أن الحالات المتوسطة تم وضع عقار ريمديسيفير مع عقار الهيدروكسى كلوروكين، والإيفارزين أو الإيفارماكتين، مشيرا إلى أن عقار ريمديسيفير يتم استخدامه فى حالات نقص الأكسجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعلاج حالات كورونا شديدة الخطورة.. الصحة تمد مستشفيات العزل بأجهزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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