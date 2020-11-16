صانع لقاح فايزر: تأثيره سيظهر الصيف القادم وعودة الحياة الطبيعية فى الشتاء

وأوضح أوجور شاهين الرئيس التنفيذى لشركة "بيونتيك" التى أعلنت عن نتائج أولية واعدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة فايزر الأمريكية، فى تصريح إعلامى نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الأحد، أن الشركة تهدف إلى توزيع 300 مليون جرعة بحلول أبريل القادم، مع إحداث "تأثير أكبر" بحلول الصيف.

وأضاف : أنه إذا تم تحقيق معدل تطعيم مرتفع بحلول الخريف وأنا واثق من أن هذا سيحدث، يمكن أن يكون لدينا شتاء عادى العام المقبل.

جاءت تعليقات شاهين وسط دعوات حزب العمال لشركات التواصل الاجتماعى، لمواجهة عقوبات مالية وجنائية إذا لم تقم بحزف المحتوى الخطير المناهض للتطعيم وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة على الإنترنت.