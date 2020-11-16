فيديوجراف.. الصحة تستعرض طرق الوقاية من سرطان الثدى

وأوضحت الوزارة، أن الرضاعة الطبيعية لها دور فعال فى الوقاية من سرطان الثدى وكلما زادت مدة الرضاعة زاد التأثير الوقائى من المرض، كما نصحت بالامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا للمساعد فى إنقاص الوزن.

ولفتت الصحة، إلى أن العلاج بالهرمونات من 3 إلى 5 سنوات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، كما دعت إلى تجنب أساليب التصوير الطبية التى تستخدم الإشعاع قدر الإمكان، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يزيد فرصة الشفاء بنسبة 90%.

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