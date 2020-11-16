ووفقا لـ"سكاى نيوز"، ذكرت دار بيبا لتنظيم المزادات على الإنترنت أن الحمامة، التى تبلغ من العمر عامين، حطمت الرقم السابق المسجل باسم حمامة بلجيكية أخرى تدعى أرماندو كانت بيعت فى مارس من العام الماضى مقابل 1.252 مليون يورو.
ويقول نيكولاس خيشلبريخت صاحب الدار إن الأمر يشكل مفاجأة لأن "نيو كيم" أنثى وأرماندو ذكر، وذكور الحمام عادة تباع بسعر أعلى، إذ يمكنها إنتاج المزيد من النسل.
وذكر خيشلبريخت أن "نيو كيم" شاركت فى سباقات فى عام 2018 فقط وتوجت بلقب أفضل طائر صغير فى بلجيكا، ما دفع أصحابها إلى إحالتها إلى تقاعد مبكر.
ويمكن أن يتكاثر الحمام عادةً حتى سن العاشرة، لذا فإن لدى "نيو كيم" فرصة كبيرة لإنتاج الكثير من الأفراخ.
وكانت العطاءات قد بدأت على "نيو كيم" بسعر 200 يورو فى الثانى من نوفمبر، لكنها ارتفعت فى غضون 90 دقيقة إلى 1.31 مليون يورو من مجموعة جنوب أفريقية، قبل أن يتسابق على حيازتها اثنان من هواة جمع الحمام الصينيين الأثرياء، الأحد.
وأدى الشغف الصينى الكبير بسباقات الحمام الزاجل لمسافات طويلة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وخاصة حمام المزارع فى بلجيكا، التى تعد الموطن الرئيسى لهذه الرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ1.9 مليون دولار .. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم : عندها سنتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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