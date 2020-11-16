زى كل يوم.. هاشتاج صباحك سعيد مع يونس يتصدر تويتر

وقال الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" صباحك سعيد مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم بجمال قلوبكم".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معبرين عن سعادتهم لسماع البرنامج الصباحى الذى يقدمه أفضل مذيع على الإطلاق بحسب وصفهم، معبرين عن سعادتهم بالمود الذى تقدمه محتوى الحلقة والأغانى.

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المختلفة التى تعبر عن النوستالجيا وذكريات أغانى الألفينات والتسعينات، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.