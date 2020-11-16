صور.. تنسيقات أنيقة للكارديجان الشتوى

يعتبر الكارديجان من أهم العناصر التى يجب توافرها فى خرانتك، خاصة فى فصل الشتاء، لأنها توفر عناء اختيار ملابس يومية مناسبة للطقس وطبيعة الحركة فى بداية النهار والعمل.





من أهم مميزات الكارديجان أن يصلح للمحجبات وغير المحجبات، وتتنوع ألوانه بين السادة والمزخرف، ومتوفرة بكثرة فى المتاجر بأطوال مختلفة. القطعة الثانية التى تجتاجينها فى الشتاء والصيف هو القميص الجينز، الذى يشكل ثنائيا سهلا وبسيطا وأنيقا مع الكارديجان ليعطى إطلالة يومية عملية ومريحة. الكارديجان المنقوش يعطيكى حالة من البهجة والنظرة المشرقة يوميا، ويمكن ارتدائه مع قميص سادة أو تى شيرت بسيط. قطعة ثالثة ستفيدك كثيرا فى فصل الشتاء، وهى الكوفية المنقوشة أو السكارف العريض الذى يساعد فى شعورك بالدفء فى الأجواء القارسة ومنح الكارديجان لمسة أناقة خالصة. بعض النساء يفضلن ارتداء بنطال جينز واسع فضفاض أو ما يطلق عليه " بوى فريند"، لذا فالكارديجان القصير اختيار سليم فى هذه الحالة ليتطابقا سويا.

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