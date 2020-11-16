صور.. أناقة الموديل إلسا هوسك رغم الحمل

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إلسا هوسك تعمل كوجه خاص لعدد من الماركات وبيوت الأزياء العالمية، لقبت بملاك فيكتوريا سيكريت، بعدما أصبحت أبرز عارضاتها.
أعلنت هوسك فى أكتوبر الماضى حملها، وبدأت فى نشر العديد من الصور التى تبرز حجم بطنها، لكن الحمل لم يؤثر على رشاقتها واهتمامها بمظهرها.
واتجهت إلسا هوسك مؤخرا لارتداء الملابس الفضفاضة، فى الوقت الذى تحافظ فيه على صحتها وجنينها، وتلتزم بارتداء الكمامة الطبية بأشكالها المختلفة.
واجهت هوسك بعض التشكيك مؤخرا فى مسيرتها كعارضة أزياء، وتأثير الحمل والولادة على مستقبلها لكنها ليست قلقة من هذا الأمر مشيرة إلى أن الحياة قصيرة للقلق بهذا الشأن.
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