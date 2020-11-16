4 نصائح للتخلص من قلق ارتجاف العضلات بعد ممارسة التمارين

ويحدث هذا الأمر لأسباب مختلفة لا تدعو جميعها للقلق، وأحيانًا تكون ردة فعل طبيعية من الجسم على ممارسة التمارين، بحسب موقع "هيلث لاين".

فى حال استمرار هذا الارتجاف لفترة طويلة، قد يكون دليلا على مشكلات صحية، وفقًا لوكالة سكاى نيوز، وتنحصر غالبًا فى 5 أسباب.

تختلف أسباب الارتعاش ما بين انخفاض نسبة السكر فى الدم، أو تناول كمية كبيرة من الكافيين قبل التمرين، أو جفاف الجسم من قلة شرب الماء، وأحيانًا ارتكاب بعض الأخطاء بالتركيز على عضلة معينة فى وضعية واحدة، وبشكل عام التعب والإجهاد العضلى.

وينصح موقع "هيلث لاين"، بمنح العضلات قسطًا من الراحة بين التمارين حتى تستعيد لياقتها، لتفادى الاهتزاز بعد التمرين.

ومن الضرورى شحن العضلات بتناول وجبة صحية بعد التمرين، تحتوى على البروتينات والكربوهيدرات اللازمة، مع شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على مستويات السوائل وفق احتياجات الجسم.

إذا كنت متابعًا جيدًا لأشهر المدربين وخبراء اللياقة، فستسمع منهم نصيحة مشتركة ضرورية وهى الحرص على تمارين التمدد التى تدعم إرخاء العضلات، وتقليل التشنجات وتحسين آداء الدورة الدموية.