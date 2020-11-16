ثغرات أمنية فى جوجل كروم تتطلب التحديث السريع

ودعت الشركة ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية وبشكل عاجل إلى تحديث المتصفح، بعد استغلال قراصنة لهذه الثغرات. صححت جوجل ما لا يقل عن 5 ثغرات أمنية يحتمل أن تشكل خطرا، فى غضون ثلاثة أسابيع فقط وفقا لموقع فوربسز وأصدرت شركة جوجل نسخة جديدة من متصفح كروم لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس لحل الثغرات التى استغلها مهاجمين إلكترونيين.

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