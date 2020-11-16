فيديو.. أغانى تساعدكم على الاحتفال باليوم العالمى للتسامح

تهدف مبادرة الأمم المتحدة فى هذا اليوم، إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية والتحلى بروح التسامح واللاعنف بين الدول وبين الأفراد بعضهم البعض.

ونقدم لكم فى هذه المناسبة أغنيات تغزلت كلماتها فى التسامح وقيمته وأهميته لنفسية الأشخاص وتعاملاتهم مع بعضهم البعض.

طرح الفنان تامر حسنى العام الماضى أغنية التسامح، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع هيثم راضى، ويدعو فيها كل شخص للعمل على تحسين نفسه والتسامح مع الغير.

غنت الفنانة أصالة من قبل عن التسامح فى الحب، وقدمت أغنية "سامحتك كتير" عام 1992، للتعبير على أن التسامح مع الأحباب ليس ضعفا أو قلة حيلة.

وقدم الفنان تامر عاشور منذ عام، واحدة من أنجح أغنياته، وهى " قولوله سماح" كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال، ويطلب فيها السماح من حبيبته على أخطائه.

كان الفنان إيهاب توفيق من أوائل من قدموا أغنيات عن التسامح فى الحب، من خلال أغنيته "سامحنى خلاص" التى حققت نجاحا كبيرا فى التسعينات، ومازال الجمهور يتذكرها حتى اليوم.