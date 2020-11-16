والميزة متاحة في تطبيق الهاتف منذ فترة وجيزة، وبحسب موقع سبوتنك، فإن الحصول عليها يتم مع تحديث التطبيق إلى نسخة 2.2045.19.0، ومن ثم ضبط الإعدادت المناسبة لذلك.
ويتيح هذا التطوير حذف الرسائل المرسلة بعد مرور 7 أيام من قبل صاحبها، وهى نفس الميزة التى أصبحت متاحة فى "ماسنجر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" منذ فترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة فى تطبيق واتساب بعد التحديث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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