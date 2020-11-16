ميزة جديدة فى تطبيق واتساب بعد التحديث

والميزة متاحة في تطبيق الهاتف منذ فترة وجيزة، وبحسب موقع سبوتنك، فإن الحصول عليها يتم مع تحديث التطبيق إلى نسخة 2.2045.19.0، ومن ثم ضبط الإعدادت المناسبة لذلك.

ويتيح هذا التطوير حذف الرسائل المرسلة بعد مرور 7 أيام من قبل صاحبها، وهى نفس الميزة التى أصبحت متاحة فى "ماسنجر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" منذ فترة.