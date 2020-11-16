هانى الناظر: 2021 سيشهد أكبر عملية تطعيم جماعى فى التاريخ

وقال هانى الناظر، فى منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "وبدأ سباق اللقاحات العالمى يشتعل ليشهد عام 2021 أكبر عملية تطعيم جماعى للبشر فى التاريخ". جدير بالذكر أن الناظر، نصح جمهوره، فى وقت سابق، بتناول المشروبات الدافئة، والعصائر الطبيعية، لتقوية المناعة، وخصوصًا مع دخول فصل الشتاء.

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