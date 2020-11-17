شاهد.. طائرة ركاب تصطدم بدب أثناء هبوطها بأمريكا

وأدى الحادث إلى مقتل الدب، إضافة إلى خسائر كبيرة فى محركات الطائرة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وقبل هبوط الطائرة، التى كانت من طراز "بوينج 737-700"، فى مطار مدينة ياكوتات، تم تفقد أرض المطار، حيث لم يسجل أو يلاحظ وجود أى حيوان.
ورصد طاقم الطائرة قبل عملية الهبوط بدقائق، حركة على المدرج لدبين يعبران المدرج، وأطلقوا إشارات تحذير إلى مركز الرصد فى المطار، لكن لم يكن هناك الوقت الكافى لإنقاذهما.
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