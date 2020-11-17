إنفوجراف.. إرشادات لأصحاب المحلات للحد من انتشار كورونا

مع تزاديد عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ومخاوف الجميع من تفشى المرض بصورة أكبر، نشرت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات الهامة، لأصحاب المحلات التجارية، وذلك ضمن جهودها لمحاربة انتشار الفيروس.





ويرصد الإنفوجراف التالى، الإرشادت التى يجب اتباعها، من قبل أصحاب المحلات، لمنع انتشار المرض. ومن أبرز التعليمات، تنظيم طوابير العملاء، وذلك لتفادى الزحام داخل المحل، إضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

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