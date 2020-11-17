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وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية ما عدا مافظة الإسكندرية عند منطقة أبو قير، ولكن محافظات الوجه القبلى تعمل بشكل جيد.
وأفاد محمد صابر، بأن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى البساتين والأوتوستراد والخصوص والمرج.
وأشار مراسل الراديو 9090 إلى الازدحام الذى يشهده محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.
وحذر صابر من سلوك الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، بالإضافة إلى تجنب منطقة الأعمال عند صلاح سالم.
أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب صالح سالم ومحور 26 يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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