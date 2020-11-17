أوضح الفيديوجراف، أنه يمكن بدء الحديث مع الأطفال بسؤالهم حول ما الذى يعرفونه عن الفيروس، ثم الرد على الأسئلة بكل صراحة، وإبلاغهم بالصفحات الموثوق فيها للاطلاع على باقى المعلومات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. طريقة التحدث مع أولادك عن فيروس كورونا بطريقة غير مؤذية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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