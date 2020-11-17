أحمد يونس يتصدر تويتر .. والمغردون: دمت الأفضل يا غالى

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وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، قائلا: "صباحك اجمد مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر حالا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أعظم مذيع راديو على الكوكب"، "صاحب التريند الأول بلا منافس أو منازع"، "اتأخرنا النهاردة سيكا .. مكان يونس والصبحاوية المعتاد .. دمت الأفضل يا غالى".
وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.
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