خبير أدوية إيطالى يشيد بـ لقاح موديرنا: فعاليته تصل إلى 94.5%

أشاد سيلفيو جاراتينى، رئيس ومؤسس معهد ماريو نيجرى للأبحاث الدوائية الإيطالية، بلقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنه "مثير للاهتمام، وفعاليته تصل إلى 94.5%"





وأضاف جاراتينى فى تصريح صحفى "تكمن ميزة لقاح موديرنا قبل كل شيء فى حقيقة أنه لا ينبغى تخزينه فى درجة حرارة -80 درجة مئوية، مثل اللقاح الذى طورته شركة فايزر-بيونتيك، وهذا يجعل اللقاح المرشح قابل للإدارة من حيث التخزين والتوزيع". أما بالنسبة للفعالية، فمن المبكر بعض الشيء أن نقول إن فعالية لقاح موديرنا، المعلنة بنسبة 94.5%، أكبر من نسبة فعالية لقاح فايزر، 90%. فيجب الأخذ فى الاعتبار عدد الحالات التى تم تحليلها ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتى لا تزال محدودة إلى حد ما"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية. يشار إلى أن شركة موديرنا الأمريكية، كانت قد أعلنت عن التوصل إلى لقاح مضاد للوباء، وبفاعلية 95%، ليخلق أملاً جديدًا فى ظل العودة إلى تشديد القيود بدول عدة للحد من تفشى الوباء.

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