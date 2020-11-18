إنفوجراف.. 6 قواعد تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

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وأشارت الصحة، إلى 6 قواعد يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بالفيروس، منها البقاء فى المنزل حال ظهور أى أعراض، وتحقيق التباعد الاجتماعى بترك مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين، مع الابتعاد عن التجمعات.
وشددت على أهمية التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات، كما شددت على ارتداء الكمامة وغسل الأيدى باستمرار.
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