نشرة صباحك ومطرحك المرورية: تجنب محور الفردوس و26 يوليو

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية ما عدا محافظة الإسكندرية توجد بعض الأحجام المتفرقة عند منطقة أبو قير، ولكن محافظات الوجه القبلى تعمل بشكل جيد.

وأفاد محمد صابر، بأن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى الدائرى القادم من المنيب إلى منزل الأوتوستراد.

وأشار إلى الازدحام الذى يشهده محور 26 يوليو، ونصح بسلوك محور روض الفرج لكونه يعمل بشكل جيد.

وأكد مراسل الراديو 9090 أن جميع محاور محافظة الجيزة تعمل بشكل طبيعى، لكن محافظة القاهرة يفضل تجنب محور الفردوس وسلوك محور النصر.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.