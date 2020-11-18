علماء يكتشفون طريقة فعالة لقتل فيروس كورونا العالق فى لعاب الفم

وتشير الدراسة، بحسب "سبوتنيك"، التى أجرتها جامعة كارديف، والتى لم تتم مراجعتها أو نشرها فى مجلة طبية بعد، إلى أن بعض منتجات غسل الفم المتاحة على نطاق واسع يمكن أن تساعد فى قتل الفيروس العالق باللعاب، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سى".
ومع ذلك، فهذا لا يعنى أنها قادرة على علاج الفيروس داخل الجسم، أو العمل كدواء، وتأتى النتائج الأولية قبل تجربة سريرية فى مستشفى جامعة ويلز ستدرس مدى فعالية غسول الفم فى تقليل كثافة الفيروس التاجى الموجود فى لعاب مرضى "كوفيد- 19".
واختبر الباحثون، من معهد أبحاث أنظمة المناعة فى كارديف، مدى فعالية حفنة من منتجات غسل الفم التى تحتوى على الإيثانول/ الزيوت الأساسية وكلوريد سيتيل بيريدينيوم وبوفيدون اليود، فى القضاء على الفيروس، ووجدوا أن ثلاثة منها قضت قضت على الفيروس تماما.
وقال الدكتور ريتشارد ستانتون، المؤلف الرئيسى للدراسة والقارئ فى علم الفيروسات فى جامعة كارديف: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات الناشئة التى تشير إلى أن العديد من منتجات غسل الفم المتاحة بشكل شائع والمصممة لمكافحة أمراض اللثة، يمكنها أيضا تعطيل فيروس كورونا المستجد والفيروسات التاجية الأخرى، عند اختبارها فى ظروف مصممة لتقليد تجويف الفم والأنف".
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