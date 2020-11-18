بشرى سارة.. فايزر تستعد للحصول على ترخيص لقاح كورونا

قال المدير العام للشركة ألبرت بورلا، إن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريبا جدا" طلبا للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكورونا فى الولايات المتحدة، مما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام فى بدء عمليات التطعيم خلال ديسمبر المقبل.
وأضاف بورلا - فى تصريحات أوردتها قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - "نحن قريبون جدا من تقديم طلب ترخيص طاريء".
يذكر أن الترخيص الطاريء هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية "إف دى إيه" للتصدى لحالة طارئة مماثلة لجائحة كوفيد-19، ويمكن للوكالة أن تبطل هذا التصريح أو تعدله إذا ما ظهرت لاحقا بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته.
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