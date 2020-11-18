صور.. طريقة تنسيق البنطلون الجلد فى شتاء 2021

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ويساعد البنطلون الجلد فى الحصول على إطلالات أنثوية مميزة وجذابة سواء فى أماكن العمل أو الخروجات والتجمعات المسائية.
ومن الممكن الاستعانة بالبنطلون الجلد فى المقابلات الرسمية من خلال تنسيقه مع بليزر وحذاء ذى كعب عالى.
كما يمكن ارتداء البنطلون الجلد مع معطف أو جاكيت أنيق أو بلوفر، مع التلاعب بالألوان للحصول على مظهر جذاب.
وهناك طربقة أخرى لارتداء البنطلون الجلد وهى الاستعانة بـ بلوزة أو توب أنيق أو بلوزة قصيرة وفوقها معطف أو جاكيت أنيق، وتتناسب تلك الإطلالة فى الخروجات النهارية أو الكاجوال.
وعند ارتداء البلوفر مع البنطلون الجلد يمكن ثنى مقدمة البلوفر بداخل البنطلون مع كعب عالى.
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