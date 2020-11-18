عاشقة التأمل .. أجمل صور لـ إيزابيل كورنيش

وتألقت إيزابيل فى مجال الأزياء والموضة، لإطلالاتها وملابسها الأنيقة الجذابة. كما اشتهرت كورنيش عند مشاركتها فى مجال التمثيل ونالت أدوارها التلفزيونية شعبية لدى متابعيها خصوصا مسلسل ذهابا وإيابا. وتتمتع عارضة الأزياء الأسترالية بشكلها الجميل الجذاب، وقوامها الرشيق، كما تعشق ممارسة تمارين التأمل.

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