مزود بأندرويد.. تسريبات تكشف مزايا جهاز الكمبيوتر الجديد من جوجل

منصة "Geekbench" المختصة فى التكنولوجيا، أوضحت أن الجهاز سيكون مزودا بنظام "أندرويد"، بالإضافة لمعالج AMD Ryzen 3 3250C المقترن بذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 4 غيغابايت، ووحدة معالجة الرسومات Radeon Vega 3، وشاشة Full HD بدقة 1920 × 1080 بكسل. أضافت المنصة: "تتضمن القائمة أيضا عرضا للكمبيوتر المحمول مع لوحة تتبع كبيرة ولوحة مفاتيح مناسبة مع لمسة نهائية غير لامعة. ومع ذلك، فمن الممكن أن تكون الصورة عنصرا نائبا فى الوقت الحالى وقد لا تمثل التصميم الفعلى لـ Google Zork".

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