خبيرة تغذية: الألياف تثير الشعور بالشبع وتقلل الوزن

وأشارت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائى تخسيس وتغذية، إلى أهمية تناول الألياف فى إنقاص الوزن. وأضافت أن الألياف تنظم نسبة السكر فى الدم، وتقليل الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة. وأوضحت أنها تستغرف وقتا طويلا فى الهضم ما يثير الشعور بالشبع لفترات طويلة وتقليل كمية الأكل المتناولة خلال اليوم. ومن أمثلة الألياف التى يمكن تناولها فى النظام الغذائى التفاح والموز والبطاطا والفراولة والجزر والبروكلى والأفوكادو والبرقوق والجوافة والخرشوف والجرجير والكابوتشى والخس والكرنب والبنجر والقرنبيط والشوفان والشعير والبقوليات. facebook facebook

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