فواكه شتوية تمد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات

وتحتوى بعض الفواكه الشوية على البروتين اللازم الذى يحتاجه الجسم للحصول على الطاقة وبناء وتقوية العضلات وتعزيز الجهاز المناعى.
ومن أبرز الفواكه الشتوية الغنية بالبروتين، وفقا لموقع "Webmd":
-الجوافة:
تمد الجسم بفيتامين سى المسؤول عن تقوية المناعة والألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمى.
-كيوى:
يساعد الكيوى على منح متناوليه الألياف وفيتامين سى وفيتامين هـ وحمض الفوليك.
-الزبيب:
يمنح الجسم الحصول على البروتين، ولكن يجب تناوله بكميات معتدلة، لأن الإفراط فيه قد يؤدى إلى زيادة الوزن، بسبب محتواه العالى من السكريات والسعرات الحرارية.
-الموز:
كثيرًا ما يعتمد الأشخاص على الموز للحصول على البوتاسيوم والكربوهيدرات الصحية، ولكنه يحتوى أيضًا على نسبة من البروتين، تقدر بـ1.3 جرام فى الموزة الواحدة.
-البرتقال:
يتميز بغناه بفيتامين سي الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض، والبوتاسيوم المعروف بفوائده المتعددة لصحة القلب، وفيتامين أ المفيد لصحة العين والبشرة.
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