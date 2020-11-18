أجيال.. صعوبات التعلم تختلف من طفل لآخر ولا لها علاقة بالذكاء

وتحدث محمد رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عن توضيح مفهوم صعوبات التعلم.

وأشار إلى أن صعوبات التعلم مجموعة من الاضطرابات التى تلاحق الطفل فى العملية التعليمية سواء كانت تمنع الطفل من فهم المعرفة أو إجراء العمليات الحسابية.

وأوضح أن صعوبات التعلم تختلف من طفل لآخر، ولا علاقة لها بمستوى الذكاء، كما ينعكس تأثيرها على الطابع الاجتماعى للطفل.

وذكر نوعين من صعوبات التعلم، وهما صعوبات تعلم نمائية أى التى ترتبط بالقدرات العقلية للطفل وقدرته على التعلم، بينما الأكاديمية هى التى تتعلق بالأشكال والألوان.