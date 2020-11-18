صور.. المعاطف الملونة تسيطر على الشتاء المقبل

ويميل البعض إلى الاستعانة بالمعاطف فى الشتاء، لأجل الشعور بالدفء والظهور بملابس أنيقة.

وتلجأ الكثير من الفتيات إلى ارتداء معاطف ذات اللون الأسود أو اللون الجملى حتى يتناسب مع معظم الألوان.

ولكن تغزو الألوان الساطعة شتاء 2021، فهناك معاطف ملونة كبيرة الحجم، تساعد على منح الحيوية والنشاط خلال أشهر الشتاء.

كما يوجد المعاطف المميزة التى تتناسب مع بنطلون جينز ضيق واكسسوارات من الفرو، بالإضافة إلى المعاطف ذات ألوان الباستيل الربيعية والتى تنسق مع أحذية جلدية.

وينتشر فى الشتاء العديد من أشكال المعاطف منها معاطف الجلد الملونة لعشاق التجديد والتميز، أو معاطف ذات اللون الأصفر الذى يمنح إطلالات شبابية منعشة، أو المعاطف المبطنة.

وتفضل الكثيرات ارتداء المعاطف على التيشيرتات والجينز، وتساعد على الظهور بطقم مريح وعصرى.