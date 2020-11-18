فيديو: لورديانة تخضع لـ سيشن جديد بفستان أبيض قصير

ونشرت لورديانة عبر "إنستجرام" فيديو لها أثناء خضوعها لجلسة التصوير. وظهرت لورديانة بإطلالة بيضاء خلال الجلسة التصويرية، حيث كانت ترتدى فستانا قصير أبيض. وتعاونت لورديانة مع المطرب الشعبى محمود الليثى فى أغنيته "قشطة بالزبادى"، كما ظهرت مع المطربان الشعبيان عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو كليب "إنتى معلمة" ولكن تم حذفه.

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