فى التقلبات الجوية.. نصائح لحماية الجهاز التنفسى

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أنه مع التقلبات الجوية يجب أخذ الحذر وحماية الجهاز التنفسى والاهتمام بتقوية المناعة.
وأوضح رفعت أن البخاخات أو نقاط الأنف ليست مضرة وضررها عند استخدامها دون إشراف طبى، لأنها تؤخذ بجرعات محددة وفى أوقات معينة، محذرا أن بعضها تحتوى على الكورتيزون الذى من الممكن أن يضر بحالة الطفل.
وقدم نصائح للوالدين أهمها، الامتناع عن الأخطار التى تضر بالجهاز التنفسى مثل التدخين، زيارة الطبيب عند المعاناة من البرد أو أى مرض بالجهاز التنفسى، عدم الاندفاع لتنفيذ الوصفات الموجودة عبر الإنترنت.
وعلق على الأفراد الذين يتناولون ملعقة من العسل للقضاء على أمراض الجهاز التنفسى، قائلا: "العسل لا يعالج أمراض الجهاز التنفسى ولكنه يقوى مناعة الجسم فى مقاومة الأمراض".
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