حاسبوا على كلامكم.. حملة تكافح التنمر الإلكترونى عبر إنستجرام

تعاون المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ويونيسف مصر، مع "إنستجرام" لطرح حملة "حاسبوا_على_كلامكم" على مستوى مصر، لمكافحة مشكلة التنمر المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وتعمل حملة "حاسبوا على كلامكم" على رفع الوعى المجتمعى بمشكلة التنمر الإلكترونى، وتأثيرها السلبى على الأفراد.

ويدعو إنستجرام مستخدميه المشاركة لنشر وعى أكبر حول تلك القضية المنتشرة على السوشيال ميديا وأضرارها السلبية على نفسية المستخدم.

وتستهدف الحملة التوعية بقواعد إنستجرام، حول التنمر ومعرفة طرق مكافحته من خلاله، عن طريق تمكن الأشخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع التفاعلات الإيجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأدوات المختلفة التى تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين.

وتعد قضية التنمر الإلكترونى من أبرز المشكلات المنتشرة عالميا، ولكن فى مصر تم تجريم التنمر على الإنترنت من خلال قانون رقم 189 لعام 2020، وبسبب استمرار انتشار تلك القضية تعاون Instagram مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، و يونيسف مصر لرفع الوعى بهذه القضية.

وشاركت فى الحملة الفنانة منى زكى، ونشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وقالت فيه: "التنمر الإلكترونى" هو أن حد يدخل يقول رأيه بشكل مهين لصاحب الأكونت.. أو يدخله فى الإنبوكس ويهدده، أو يبعت صور أو معلومة عنه ويقرر يمسكها عليه أو يقول كلام جارج فى الكومنت".

وتابعت ابنتها لى لى كلامها قائلا: "من حق كل واحد يعبر عن رأيه بس أهم حاجة أنه يختار الكلام الصح اللى يقوله من غير ما يضايق أو يجرح اللى بيقول رأيه عليه".

كما شاركت منى فاروق فى حملة "حاسبوا على كلامكم"، وظهرت فى فيديو تؤيد فيه كلام منى زكى وتقول: "أنا واحدة من الناس اللى بتعرض للتنمر .. انا ضد التنمر".