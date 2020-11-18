إنفوجراف: غنية بالفيتامينات وتحمى من نزلات البرد.. فواكه شتوية لا غنى عنها

ومن أهم الفواكه التى ينصح بتناولها، البرتقال الذى يتميز بغناه بفيتامين سى الذى يلعب دورا كبيرا فى تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض. وأيضا الكيوى الذى يساعد على منح متناوليه الألياف وفيتامين سى وفيتامين هـ وحمض الفوليك. وأيضا يفضل تناول الجوافة التى تمد الجسم بفيتامين سى المسؤول عن تقوية المناعة، والموز الذى يعتبر من أفضل أنواع الفواكه الشتوية وتحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات. وهناك أيضا الفراولة والرمان والليمون والجريب فروت.

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