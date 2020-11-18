غدا.. مصر تشهد اقتران القمر مع المشترى وزحل

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح له اليوم أن تلك الظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو بتليسكوبات الهواة، مشيرا إلى أن القمر فى طور الهلال الآن.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق إلى أنه سيتم اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل فى منظر رائع عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى الثامنة والربع مساء تقريبا، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ يوم 25 نوفمبر الحالى ويمكن رؤيتهما متجاورين عند دخول الليل وحتى الواحدة صباحا من فجر اليوم التالى 26 نوفمبر الحالى.