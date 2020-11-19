الأستراليون يسارعون نحو الشواطئ قبل إغلاقها بساعات بسبب كورونا

استأنفت شواطئ سيدنى أكبر مدن أستراليا استقبالها للمصيفين، حيث سارع راكبو الأمواج إلى شاطئ بوندى، وأقيمت بطولات للرجبى، قبل ساعات من تطبيق إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى انتشر بشكل مفاجئ فى ولاية ساوث.





وكان قد قال رئيس وزراء الولاية، ستيفن مارشال: "اعتبارا من منتصف الليل نحتاج من مجتمعنا التوقف عن النشاط لمدة ستة أيام". وأضاف: "سيتم تطبيق سلسلة من القيود واسعة النطاق للحد بشكل كبير من التنقل فى المجتمع لوقف الانتشار، والقضاء على هذا الفيروس". يشار إلى أن ولاية ساوث البالغ عدد سكانها ما يقرب من 1.7 مليون شخص سجلت حالات جديدة بكورونا بعد أن كانت صفر فى وقت سابق.

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